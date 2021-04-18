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Главный педиатр Москвы назвал список самых опасных деталей игрушек
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Общество

Главный педиатр Москвы назвал список самых опасных деталей игрушек

Главный внештатный специалист-педиатр Москвы Исмаил Османов уверяет, что все игрушки, содержащие маленькие детали и магнитные шарики являются небезопасными для детей.

Москва, 18 апреля. Главный внештатный специалист-педиатр Москвы Исмаил Османов уверяет, что все игрушки, содержащие маленькие детали и магнитные шарики являются небезопасными для детей.

Шарики из геля, попадающие в организм, увеличивают свою площадь во множество раз и могут вызвать непроходимость кишечника. Шарики из магнитов способны находить друг друга и приводить к перфорации кишечника, с сопутствующими воспалениями и перитонитом. Главный врач детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой ДЗМ Исмаил Османов поделился этой информацией с РИА Новости.

Османов отдельно отмечает опасность от гелевых шариков.

«И тем более гелевые шарики, которые, когда попадают в организм, разбухают и увеличиваются в сотни раз, вызывают непроходимость кишечника, часто у таких детей развиваются критические состояния с угрозой жизни, при которых нужна срочная операция. Ситуация осложняется тем, что гелевые шарики не видны ни на УЗИ, ни при рентгенологическом исследовании, их нужно все время ловить, выявлять», — подчеркнул он.

pixabay.com  / Engin_Akyurt

Врач утверждает, что в поликлиники часто обращаются родители, которые обнаружили, что их ребенок что-то проглотил.

Османов предупреждает об опасности бытовых предметов, таких как ключи или магнитные браслеты. Педиатр отмечает, что главная угроза исходит от таких вещей, потому что они механически поражают пищевод, желудочно-кишечный тракт, а если попадают в бронхи, то способны привести к остановке дыхания. Врач говорит, что родители должны пристально следить за детьми, где бы он не был.

Ранее сообщалось об угрозе развития рака у детей. Педиатр османов рассказал как эта страшная болезнь связана с вредными привычками.

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