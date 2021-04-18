Доктор Мясников призвал не забывать о других болезнях на фоне COVID-19

Москва, 18 апреля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что из-за коронавируса люди забыли о более серьезных заболеваниях. Спасти россиян от них помогут прививки.

Автор книг о здоровье считает, что из-за пандемии люди стали думать только о COVID-19, но есть и другие болезни, которыми можно заразиться, особенно на курортах. Об этом Мясников сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Турция закрылась на неопределенное время, а потому многие россияне отправятся в Крым или на Кубань. Уже в конце марта найти жилье в Сочи было практически невозможно. Подобный ажиотаж со стороны туристов — это не только благо для курортов, но и серьезное испытание.

«И в доковидные времена каждое лето на Черном море были ежегодные вспышки и ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки. Имя им — легион! Нынче, в местах столь массовых скоплений туристов из разных регионов можно спрогнозировать весьма неблагополучную эпидемиологическую обстановку. И сверх того — КОВИД, который на сегодня достиг своей, вероятно, низшей точки распространения по России и дальше будет только расти», — подчеркнул Мясников.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что сейчас самое главное — это вакцинация от коронавируса. Однако нужно делать и другие прививки, от остальных опасных болезней.

«Дети должны быть привиты от ротавируса, все мы — от гепатитов Б и А! Обязательно соблюдение правил личной гигиены. Тщательное мытье рук. Не перчатки, а мыть, мыть и мыть! Мыть овощи и фрукты, пить только очищенную воду! Только холеры нам не хватало! Хотя и без холеры от инфекционного поноса в мире умирают 2 млн детей ежегодно!» — призывает телеведущий.

Ранее доктор Мясников рассказал о том, почему падает уровень антител к COVID-19 и можно ли употреблять алкоголь после вакцинации.