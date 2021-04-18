Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 06:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:03
Общество
Стало известно о смерти экс-президента компании Adobe Чарльза Гешке
06:00
Общество
В мире проходит Всемирный день радиолюбителя
05:52
Общество
Огромный воздушный шар запутался в кронах деревьев в Приморье
05:52
Общество
Трихолог рассказал о самой вредной для здоровья волос прическе
05:51
Общество
Веселый песец попал в объектив ямальских ученых
05:40
Общество
В Оттаве в честь принца Филиппа прозвучал артиллерийский салют
05:39
Общество
Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире перевалило за 139,5 млн
05:34
Общество
Названы семь самых необычных и редких машин российских чиновников
05:30
Политика
Пушков посоветовал Госдепу США сделать паузу в санкциях против РФ
05:30
Технологии
Чиповая гонка Байдена с Китаем приведет к глобальной неопределенности
05:29
Общество
Главный педиатр Москвы назвал список самых опасных деталей игрушек
05:21
Общество
Доктор Мясников призвал не забывать о других болезнях на фоне COVID-19
05:10
Происшествия
Два грузовых вагона с лесом сошли с рельс на Урале
05:09
Политика
Посол Украины назвал вхождение Киева в состав НАТО ответственностью Германии
05:09
Общество
Ученые назвали самый полезный для здоровья способ приготовления яиц
05:00
Политика
Клинцевич заявил, что попытки отнять Курилы у России могут кончиться мировой войной
04:51
Общество
Принцы Гарри и Уильям помирились во время похорон герцога Эдинбургского
04:49
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
04:42
Политика
Резонность антироссийских санкций из-за SolarWinds поставили под сомнение в США
04:35
Политика
Два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море в мае
Все новости
Доктор Мясников призвал не забывать о других болезнях на фоне COVID-19
Федеральное агентство новостей
Общество

Доктор Мясников призвал не забывать о других болезнях на фоне COVID-19

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 05:22
Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что из-за коронавируса люди забыли о более серьезных заболеваниях. Спасти россиян от них помогут прививки.

Москва, 18 апреля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что из-за коронавируса люди забыли о более серьезных заболеваниях. Спасти россиян от них помогут прививки.

Автор книг о здоровье считает, что из-за пандемии люди стали думать только о COVID-19, но есть и другие болезни, которыми можно заразиться, особенно на курортах. Об этом Мясников сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Турция закрылась на неопределенное время, а потому многие россияне отправятся в Крым или на Кубань. Уже в конце марта найти жилье в Сочи было практически невозможно. Подобный ажиотаж со стороны туристов — это не только благо для курортов, но и серьезное испытание.

«И в доковидные времена каждое лето на Черном море были ежегодные вспышки и ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки. Имя им — легион! Нынче, в местах столь массовых скоплений туристов из разных регионов можно спрогнозировать весьма неблагополучную эпидемиологическую обстановку. И сверх того — КОВИД, который на сегодня достиг своей, вероятно, низшей точки распространения по России и дальше будет только расти», — подчеркнул Мясников.

Доктор Мясников призвал не забывать о других болезнях на фоне COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

Он добавил, что сейчас самое главное — это вакцинация от коронавируса. Однако нужно делать и другие прививки, от остальных опасных болезней.

«Дети должны быть привиты от ротавируса, все мы — от гепатитов Б и А! Обязательно соблюдение правил личной гигиены. Тщательное мытье рук. Не перчатки, а мыть, мыть и мыть! Мыть овощи и фрукты, пить только очищенную воду! Только холеры нам не хватало! Хотя и без холеры от инфекционного поноса в мире умирают 2 млн детей ежегодно!» — призывает телеведущий.

Ранее доктор Мясников рассказал о том, почему падает уровень антител к COVID-19 и можно ли употреблять алкоголь после вакцинации.

доктор Мясников коронавирус COVID-19
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Новости партнеров
Все новости / Общество / Доктор Мясников призвал не забывать о других болезнях на фоне COVID-19
Рейтинг@Mail.ru