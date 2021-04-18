Два грузовых вагона с лесом сошли с рельс на Урале

Екатеринбург, 18 апреля. Уральская транспортная прокуратура проверяет инцидент на железной дороге в Свердловской области.

Происшествие случилось в Свердловской области. Два вагона с лесом сошли с рельсов на подъездных путях предприятия, сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.

«В 18:50 местного времени в районе станции «Филькино» Свердловской железной дороги, на подъездных путях, принадлежащих ООО «Уралтранслес», произошел сход четырех колесных пар двух вагонов, груженных лесом», — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, пострадавших не зафиксировано. В настоящее время эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будет проведена проверка соблюдения требований законодательства.

Другое происшествие на железной дороге произошло в Подмосковье. Поезд сбил двух школьниц. Машинист увидел детей, подал сигнал и успел применить экстренное торможение, однако избежать трагедии не вышло.