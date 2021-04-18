Посол Украины назвал вхождение Киева в состав НАТО ответственностью Германии

Киев, 18 апреля. Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал ФРГ добиться вступления Киева в НАТО из-за «исторической ответственности».

Дипломат в интервью изданию Welt am Sonntag заявил, что Германия несет ответственность за нацистские преступления против украинского народа. По его словам, по этой причине Берлин должен сыграть ведущую роль в том, чтобы Украина стала членом НАТО.

«И как можно скорее, без «но» и «а если», — отметил Мельник.

Скорейшее присоединение Украины к НАТО может предотвратить новую войну в Европе, уверен дипломат. Германия может воспринять это как провокацию для президента РФ Владимира Путина, заявил он.

«Совершенно наоборот: это будет холодный душ, который охладит горячие головы в Кремле», — подчеркнул украинский посол.

Также он призвал правительство ФРГ оказать Киеву большую поддержку. В частности, он подчеркнул, что надо предупредить Россию о «болезненных последствиях» в случае вторжения на Украину, а при необходимости — прибегнуть к «международному бойкоту», «судебному преследованию» и «полному экономическому эмбарго».

Политолог объяснил, почему Украина может стать для НАТО началом конца. Нынешний статус Киева устраивает большинство сторон, заявил аналитик.