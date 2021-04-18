Ученые назвали самый полезный для здоровья способ приготовления яиц

Лондон, 18 апреля. Самый правильный способ приготовления яиц — это варка, поскольку она сохраняет все полезные свойства, но варить лучше в несоленой воде.

На втором месте полезности омлет, который издание Express со ссылкой на данные экспертов из Национальной службы здравоохранения Англии. Однако специалисты отметили, что лучше делать блюдо на нежирном молоке.

Самым вредным способом приготовления яиц является жарка. Она почти в два раза повышает содержание жира в данном продукте. Также врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что поедание вместе с яйцами красного жареного мяса увеличивает риск развития рака поджелудочной железы и толстой кишки, а также ускоряет течение атеросклероза.

Недавно диетологи назвали продукты, которые следует категорически исключить при повышенном холестерине и заменить на питание, богатое полезными жирами. А врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с RT рассказала, почему человеку для насыщения и правильного усваивания пищи необходимо концентрироваться на тарелке с едой.