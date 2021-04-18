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Принцы Гарри и Уильям помирились во время похорон герцога Эдинбургского
Global Look Press  /  Stephen Lock/Keystone Press Agency
Общество

Принцы Гарри и Уильям помирились во время похорон герцога Эдинбургского

Во время похорон принца Филиппа, возможно, наступил момент примирения для его внуков Гарри и Уильяма.

Лондон, 18 апреля. Во время похорон принца Филиппа, возможно, наступил момент примирения для его внуков Гарри и Уильяма.

Королевская семья собралась вместе после нескольких месяцев размолвок, чтобы попрощаться с герцогом Эдинбургским. Об этом сообщает Mirror.

Принцы Гарри и Уильям присоединились к другим старшим членам семьи, чтобы пройти рядом с гробом прежде чем занять свои места на разных сторонах часовни.

Эксперты по языку тела Джуди и Брюс Джеймс считают, что пристальный взгляд Кейт Миддлтон на своего шурина во время службы говорит о том, что она хочет присматривать за ним и, возможно, чувствует материнскую потребность заботиться о нем.

«Гарри после часовни присоединяется к Уильяму и Кейт. Их приветствуют жестами открытых рук и открывают друг другу грудные области. Уильям и Кейт отступают на шаг, чтобы Гарри мог присоединиться. И когда они поднимаются на холм, Кейт отступает, чтобы позволить Гарри и Уильяму идти вместе, как они часто делали в прошлом», — заявляют эксперты.

Global Look Press  / Stephen Lock/Keystone Press Agency

Джуди Джеймс отмечает, что на протяжении всех похорон герцог Сассекский старался избегать зрительного контакта с другими членами королевской семьи. Даже когда его хотели поприветствовать, он проходил мимо.

«Только когда служба закончилась и королевская семья ушла, мы, наконец, увидели, как Гарри посмотрел на Уильяма, а затем встал между Уильямом и Кейт, чтобы поболтать. Кейт отошла, чтобы поговорить с другими, оставив двух братьев гулять в одиночестве, разговаривать. Это может быть момент возможного примирения, на которое мы все надеялись», — подытожила Джуди.

Ранее стало известно, что оставшаяся в США жена принца Гарри Меган Маркл нашла способ попрощаться с принцем Филиппом.

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