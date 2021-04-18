Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии

Токио, 18 апреля. Сейсмологи на северо-востоке Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр происшествия был в префектуре Мияги, а очаг находился на глубине 50 км.

Информации о людях, которые могли пострадать в ходе землетрясения не поступало. Также не сообщалось о разрушениях. Было объявлено предупреждение цунами, но через короткий отрезок времени угроза была снята.

Толчки из-под земли ощущались как минимум в шести префектурах центральной, северо-восточной и северной части Японии, также в список включены префектуры Мияги, Фукусима, Иватэ и столичный регион.

Энергетическая компания Tohoku Electric Power («Тохоку электрик пауэр») сообщает, что нештатных происшествий на АЭС «Онагава» не было.

Ранее сообщалось о мощном землетрясении у берегов Португалии. В Атлантическом океане происшествие произошло магнитудой 5,8.