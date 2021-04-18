Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 06:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:03
Общество
Стало известно о смерти экс-президента компании Adobe Чарльза Гешке
06:00
Общество
В мире проходит Всемирный день радиолюбителя
05:52
Общество
Огромный воздушный шар запутался в кронах деревьев в Приморье
05:52
Общество
Трихолог рассказал о самой вредной для здоровья волос прическе
05:51
Общество
Веселый песец попал в объектив ямальских ученых
05:40
Общество
В Оттаве в честь принца Филиппа прозвучал артиллерийский салют
05:39
Общество
Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире перевалило за 139,5 млн
05:34
Общество
Названы семь самых необычных и редких машин российских чиновников
05:30
Политика
Пушков посоветовал Госдепу США сделать паузу в санкциях против РФ
05:30
Технологии
Чиповая гонка Байдена с Китаем приведет к глобальной неопределенности
05:29
Общество
Главный педиатр Москвы назвал список самых опасных деталей игрушек
05:21
Общество
Доктор Мясников призвал не забывать о других болезнях на фоне COVID-19
05:10
Происшествия
Два грузовых вагона с лесом сошли с рельс на Урале
05:09
Политика
Посол Украины назвал вхождение Киева в состав НАТО ответственностью Германии
05:09
Общество
Ученые назвали самый полезный для здоровья способ приготовления яиц
05:00
Политика
Клинцевич заявил, что попытки отнять Курилы у России могут кончиться мировой войной
04:51
Общество
Принцы Гарри и Уильям помирились во время похорон герцога Эдинбургского
04:49
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
04:42
Политика
Резонность антироссийских санкций из-за SolarWinds поставили под сомнение в США
04:35
Политика
Два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море в мае
Все новости
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
Global Look Press  /  Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии

Сейсмологи на северо-востоке Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр происшествия был в префектуре Мияги, а очаг находился на глубине 50 км.

Токио, 18 апреля. Сейсмологи на северо-востоке Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр происшествия был в префектуре Мияги, а очаг находился на глубине 50 км.

Информации о людях, которые могли пострадать в ходе землетрясения не поступало. Также не сообщалось о разрушениях. Было объявлено предупреждение цунами, но через короткий отрезок времени угроза была снята.

Толчки из-под земли ощущались как минимум в шести префектурах центральной, северо-восточной и северной части Японии, также в список включены префектуры Мияги, Фукусима, Иватэ и столичный регион.

Энергетическая компания Tohoku Electric Power («Тохоку электрик пауэр») сообщает, что нештатных происшествий на АЭС «Онагава» не было.

Ранее сообщалось о мощном землетрясении у берегов Португалии. В Атлантическом океане происшествие произошло магнитудой 5,8.

япония землетрясение цунами
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
Рейтинг@Mail.ru