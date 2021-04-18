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Резонность антироссийских санкций из-за SolarWinds поставили под сомнение в США
ФБА «Экономика сегодня»
Политика

Резонность антироссийских санкций из-за SolarWinds поставили под сомнение в США

Американские эксперты сомневаются в целесообразности санкций, которые президент США Джо Байден вводит против России.

Вашингтон, 18 апреля. Американские эксперты сомневаются в целесообразности санкций, которые президент США Джо Байден вводит против России.

Речь идет о санкциях из-за предполагаемой кибератаки через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По мнению ряда экспертов США, случай со взломом программного обеспечения SolarWinds больше относится к кибершпионажу, а не хакерской атаке. Также профессор Университета Джонса Хопкинса Томас Рид считает, что западные разведчики проводят похожие на случай с SolarWinds операции по кибершпионажу.

«Сложный вопрос сводится к тому, чем [инцидент] с SolarWinds отличается от высокотехнологичных разведывательных операций [международного разведывательного альянса] «Пять глаз», — заявил Рид.

Некоторые советники Байдена посчитали, что США будут критиковать на международном уровне из-за введенных санкций против Москвы в связи с ситуацией вокруг SolarWinds, поэтому они отговаривали американского президента не применять ограничения. Бывшие и действующие сотрудники правительства США указывали на то, что предыдущие администрации не вводили санкции за политический шпионаж, так как «США и их союзники регулярно осуществляют аналогичную активность».

Американские военные ранее заявили о том, что в оборонительном арсенале США появится новый глушитель радиосигналов, который способен работать и в киберпространстве. В США уверены, что киберпространство и электромагнитный спектр неразрывно связаны. Однако все еще идут споры, почему киберпространство считается областью военных действий, а электромагнитный спектр — нет.

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