Два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море в мае

Лондон, 18 апреля. Два военных корабля ВМС Великобритании в мае отправятся в Черное море, информируют источники.

Данный жест нацелен на то, чтобы выразить Украине и Североатлантическому альянсу в регионе ситуации на российско-украинской границе. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на представителей ВМС королевства.

Уточняется, что речь идет об одном фрегате и одном об эскадренном миноносце. Корабли отделятся от авианосной ударной группы ВМС страны в Средиземном море и пройдут через пролив Босфор.

Накануне стало известно, что США направили два эсминца в Черное море. Оба корабля должны будут покинуть Черное море 4-5 мая