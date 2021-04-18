Боярский предрек «Спартаку» поражение от «Уфы»

Москва, 18 апреля. Российский актер, телеведущий и певец Михаил Боярский уверен, что «Спартак» потерпит поражение от «Уфы» и упустит 2-ю строчку РПЛ.

Боярский прокомментировал ничью «Зенита» в Краснодаре.

«Игру «Зенит» начал с провала, как будто никогда раньше в футбол не играли. При 0:2 было немного боязно за чемпионство, но теперь «Зенит» никто не догонит. «Локомотив» займет второе место — это будет справедливо. А «Спартак» завтра проиграет «Уфе», у них нет мотивации после сегодняшней ничьей «Зенита», — поделился Боярский.

Отрыв сине-бело-голубых от ближайших преследователей теперь составляет шесть очков. Но при поражении 18 апреля «Уфы» на «Открытии арене» разрыв «Зенита» от второго места сократиться до 5 баллов. В первом круге РПЛ «Спартак» сыграл вничью в Уфе. После окончания 26-ого тура РПЛ, останется сыграть 4 матча, а дальше начнется Евро-2021.

Футболисты «Зенита» — действующие чемпионы РПЛ и актуальные владельцы Кубка и Суперкубка России. Победитель Кубка России - 2021 будет другим, ведь «Зенит» уже вылетел. «Спартак» тоже не стал задерживаться и ретировался из розыгрыша кубка.

Ранее сообщалось о ничьей подопечных Семака в Краснодаре. Сине-бело-голубые отыгрались со счета 2:0 и увезли очко с краснодарского стадиона.