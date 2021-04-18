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Роскосмос выяснит, можно ли менять организм человека для полетов в дальний космос
Олег Котов  /  из личного архива
Наука

Роскосмос выяснит, можно ли менять организм человека для полетов в дальний космос

Роскосмос планирует в 2021 году выяснить, как на уровне генной инженерии и клеточных технологий менять организм человека, чтобы он выдержал полеты в дальний космос.

Москва, 18 апреля. Роскосмос планирует в 2021 году выяснить, как на уровне генной инженерии и клеточных технологий менять организм человека, чтобы он выдержал полеты в дальний космос.

В 2021 году корпорация планирует открыть первую работу и начать общение по вопросу с Минздравом, Минобрнауки, чтобы они в своих заданиях, грантах, программах ставили эту задачу.

«В будущем для полетов в дальний космос нужно будет применять генные и клеточные технологии, медицинское воздействие на отдельные органы», — объяснил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в беседе с ТАСС.

Роскосмос готов рассмотреть особенно хорошие проекты и принять их на программу внедрения, добавил Блошенко. Пока что главное — понять, в каком направлении двигаться.

Недавно «Парламентская газета» выяснила, как можно стать космонавтом в современном мире. Для того, чтобы освоить эту профессию, необходимо соответствовать огромному количеству требований, в том числе к росту и весу. А в День космонавтики ФАН напомнил о лучших цитатах легендарного космонавта Юрия Гагарина.

космос роскосмос полет
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