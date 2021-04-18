Amazon прекратил разработку игры по «Властелину колец»

Вашингтон, 18 апреля. Компания Джеффа Безоса Amazon прекратили разработку массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры (ММОРПГ) по «Властелину колец».

Amazon прекратил разработку ММОРПГ во вселенной «Властелин колец». Анонс игры состоялся в 2019 году.

Разработка проекта была доверена студии Amazon Game Studios, а помощь ей оказывала китайская команда Leyou, которую в декабре 2020 года приобрела компания Tencent.

«Мы любим «Властелина колец» и мы огорчены, что не представим эту видеоигру клиентам», — сказал представитель Amazon.

Некоторое время после слияния китайских компаний у Amazon и Tencent произошли конфликты, которые заставили остановить разработку игры в мире Толкина.

Представитель Amazon поделился информацией с Bloomberg, он утверждает, что ситуация не позволяет обеспечить условия, которые позволили закончить проект.

Ранее сообщалось о появлении нового трейлера Mass Effect. В видео сравнивается обновленная графика с картинкой из старых версий игр.