Захарова раскритиковала желание Киева вступить в НАТО

Москва, 18 апреля. Обсуждая возможное вступление в НАТО, власти Киева совершенно не думают о национальных интересах и заботах своих граждан.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что только вступление страны в НАТО может гарантировать безопасность страны. Свое мнение она выразила на личной странице в Facebook.

«В этом весь киевский режим: ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных граждан — одна сплошная импортная антиукраинская голограмма», — заявила представитель МИД РФ.

Также в пятницу стало известно, что Канада, входящая в состав НАТО, приостановила миссию своих военных инструкторов на Украине из-за вспышки коронавируса среди персонала. Зеленский тем временем выразил мнение, что закончить войну на Донбассе можно только благодаря вступлению Украины в Североатлантический блок.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Однако, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, такой шаг лишь усугубит кризис внутри Украины, потому что это неприемлемо для жителей ДНР и ЛНР. Песков напомнил, что войска РФ никогда не принимали участие во внутриукраинском конфликте на Донбассе.

Ранее украинские военные оценили свои силы в случае войны с Россией. Украине вполне по силам самостоятельно справиться с противниками в случае обострения конфликта в Донбассе. Об этом рассказал командующий Операцией объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.