Госдума планирует организовать дополнительные выплаты матерям-одиночкам

Москва, 18 апреля. Есть вероятность, что президент России Владимир Путин объявит предложение в послании Федеральному собранию.

Госдума планирует организовать дополнительную материальную помощь матерям-одиночкам, которые проходят обучения в вузах. Этой информацией поделилась член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб во время диалога с URA.RU.

"Есть идея предоставить матерям-одиночкам – студентам стипендию или пособие по уходу за ребёнком в размере не менее одного МРОТ, чтобы поддержать неполную молодую семью", — сказала Бессараб.

Член комитета Госдумы по труду говорит о вероятности того, что глава России Владимир Путин объявит главные идеи в помощи матерям в послании Федеральному собранию.

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