Задержанный в Петербурге украинский консул имел доход выше 4,2 млн рублей

Санкт-Петербург, 18 апреля. Консул Украины в РФ Александр Сосонюк, задержанный в Петербурге по подозрению в шпионаже, проработал в России около десяти лет.

Согласно декларации о доходах украинского дипломата, за год он заработал 173 тысячи гривен (467 тысяч рублей). Компенсационные выплаты в прошлом году он получил в размере 1,4 миллиона гривен (3,78 млн рублей).

Сосонюк арендует в России апартаменты. Вместе с женой он владеет двумя квартирами — в Киеве и Ровно. Об этом пишут РИА Новости.

Первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Интерфаксом» заявил, что Сосонюк после задержания будет выслан из России. По его словам, это будет соответствовать канонам межгосударственных отношений.

Накануне экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко поделился подробностями о задержанном в России украинском консуле Александре Сосонюке. Известно, что он женат и воспитывает двух сыновей.