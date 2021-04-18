Эндокринолог рассказала, когда можно лечить болезни народными методами

Москва, 18 апреля. Наука уже доказала эффективность некоторых народных методов лечения, однако к ним не всегда можно прибегать.

«Бабушкины методы» лечения болезней могут быть опасны для здоровья, если состояние тяжелое. Всегда нужно предварительно консультироваться с врачом. Об этом радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

«Если врач осмотрел пациента и назначил ему лечение, то все остальное, что безопасно, – и нанесение йодной сетки, и банки, и горчичники – на здоровье. А если самостоятельно пытаться решить какие-то большие проблемы, в том числе этими методами, то это плохая идея», — сказала Павлова.

Несмотря на то, что эффективность некоторых народных методов доказана, подбирать лечение должен все равно врач в соответствие с состоянием пациента. Например, банки на спину.

«Банка создает вакуум и усиливает приток крови. Конечно, кровоток в легких не увеличивается, но когда он увеличивается в коже в этой области, то и в близлежащих органах метаболизм усиливается», — объяснила врач.

Положительный эффект будет, но не при пневмонии. Без антибиотиков в этом случае не обойтись. А вот польза от йодовой сетки не доказана и не логична, подчеркнула Павлова.

Ранее медик призвал не принимать некоторые лекарства без назначения специалиста. Лекарства не стоит использовать без предварительной консультации с врачом, так как это может быть опасно.