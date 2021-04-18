NASA анонсировало первый полет вертолета Ingenuitу на Марсе

Вашингтон, 18 апреля. Вертолет Ingenuity выполнит первый испытательный полет на Марсе уже 19 апреля.

Такое заявление сделали в NASA. Цитату из сообщения приводит ТАСС.

«NASA запланировало не ранее понедельника, 19 апреля, совершить первый полет своего вертолета Ingenuity Mars примерно в 3:30 EDT (10.30 мск)», — рассказали в американском ведомстве.

Специалисты на Земле получат информацию, отправленную Ingenuity, спустя несколько часов. Запуск вертолета уже несколько раз откладывали, но специалисты отмечали, что все системы работают исправно.

Высота полета составит пять метров. Ожидается, что Ingenuity будет «в воздухе» не менее 31 земных суток.

Ранее NASA сообщило, что находящийся на поверхности Марса космический аппарат InSight может выйти из строя из-за плохих погодных условий. Долгое время он работал без сбоев, но на солнечных панелях появился толстый слой марсианской пыли, из-за чего они не могут вырабатывать достаточное количество энергии.

RT недавно писал, что компания SpaceX выиграла контракт по доставке астронавтов на Луну. Для программы «Аполлон» был выбран корабль Starship.