Немецкий журналист рассказала о «третьем пути» Байдена в отношениях с Россией

, 18 апреля. Президент США Джо Байден намерен выстраивать диалог с Россией, и при этом ужесточает санкции против нее. Вероятно, он нашел третий путь во взаимоотношениях с Москвой.

О новом пути развития союзничества двух стран рассказал журналист немецкой газеты Die Zeit Михаэль Туман. Он обратил внимание, что в начале текущей недели глава Соединенных Штатов Амеркии позвонил президенту России Владимиру Путину и предложил организовать саммит на нейтральной территории.

По мнению Тумана, в связи с предложением возникло ощущение общей разрядки в отношениях Москвы и Вашингтона. Однако уже в четверг Вашингтон ввел новые санкции против РФ и высылал десятерых дипломатов.

Автор полагает, что нынешний американский президент демонстрирует отказ от политики экс-главы государства Трампа, и показывает, что подразумевает под «жесткими отношениями», одновременно выстраивая линию переговоров с российским лидером страны.

Ранее сообщалось, что Байден рассмешил слушателей новыми ошибками в высказываниях о вакцинации. Он также не смог с первого раза выговорить фамилию российского президента: вместо «Путин» получился «Клутин». За свои «оговорки по Альцгеймеру» 46-й американский президент самокритично называет себя «машиной ляпов».