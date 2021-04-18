Разработчик BitTorrent нашел способ майнинга на SSD

Москва, 18 апреля. Создатель BitTorrent Брэм Коэн нашел способ майнить токены Chia с помощью SSD.

Коэн разработал способ, который позволяет заниматься майнингом токенов Chia благодаря SSD. Раньше получать эту криптовалюту можно было через работу видеокарт и центральные процессоры.

Для добычи Chia через накопители не нужны огромные траты на электричество, как в случаях использования видеокарт.

Объем памяти одного накопителя должен составлять не менее 10ТБ, иначе ничего работать не будет. При этом необходимо высокоскоростное подключение устройства.

Эксперты отмечают, что ферма из SSD будет стоить около 200 тыс., а окупится только через 2 года. Специалисты просят не забывать, что накопители могут к тому времени прийти в неисправность.

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