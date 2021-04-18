NI: почему российская артиллерия — приговор для врагов Москвы

Москва, 18 апреля. Любая страна, вступившая в конфликт с Москвой или ее союзниками, окажется на пути российских смертоносных артиллерийских ракет.

Одно оружие сопровождало российские сухопутные войска на протяжении всей истории: артиллерийские ракеты. Россия использовала их в качестве своего оружия почти сто лет назад, во времена главы советского правительства Иосифа Сталина. Об этом сообщает издание The National Interest.

К 1931 году в СССР была разработана неуправляемая ракета РС-132 «воздух-воздух». В отличие от пушечных снарядов, они запускались без трубы, направляющей начальный полет, и в результате РС-82 и РС-132 были неточными, с разбросом около одного градуса. При стрельбе в упор отклонение было незначительным, но с увеличением расстояния погрешность увеличивалась практически экспоненциально.

В 1938 году, частично на основе авиационных ракетных исследований, Красная армия ввела реактивную установку залпового огня БМ-13. Она устанавливалась на борт небронированного грузового автомобиля ЗиЛ-6 6×4. Машина выпускала ракеты М-13 диаметром 132 мм. Они имели фугасную боеголовку, а их максимальная дальность полета составляла почти 9 км.

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Главным преимуществом БМ-13 была возможность вести массовые обстрелы. Батальон из восьми машин мог за считанные секунды сбросить больше тонны взрывчатки. Ракеты наземного базирования тоже имели свои недостатки. Перезарядка ракетных установок шла медленно, а на заправку одной единицы техники уходило около часа.

БМ-13 стали применяться вскоре после операции «Барбаросса» (немецкого вторжения в Россию) и были активны на протяжении всей Великой Отечественной войны. Ракетные установки, устанавливаемые на грузовиках, были просты в изготовлении. Бронированные канонерские лодки, поезда, танки и другие транспортные средства также были оснащены ракетами М-13.

Советские войска продолжали использовать артиллерийские ракеты и в послевоенное время. Во время холодной войны основной реактивной артиллерийской системой была БМ-21 «Град». Он состоял из 40 122-миллиметровых реактивных снарядов на грузовике «Урал-375Д». Было построено более 11 тыс. единиц, которые служили не только в Советской армии, но и широко экспортировались советским союзникам и государствам-клиентам по всему миру.

Федеральное агентство новостей / Дмитрий Жаворонков

«Град» отличался рядом улучшений по сравнению со своими предшественниками военного времени. Гидравлический запорный механизм для стартовой трубной решетки и самой тележки повышал устойчивость и точность. Как и ствол винтовки, пусковые трубы БМ-21 имели спиральную закрутку, чтобы придать ракете стабилизирующее вращение, что также повышало точность. Трубы могли перемещаться вертикально до 55 градусов, что позволяло ракетам иметь дальность полета до 20 км.

Для «Града» было разработано множество новых ракет. Наиболее распространенной боеголовкой была 9М22У. Зажигательные, противотанковые мины, разделительные осколочно-фугасные, осветительные и дымовые снаряды повышали полезность реактивной артиллерии как в атаке, так и в обороне.

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В 1960-х годах Советский Союз начал разрабатывать ракеты большего размера. Одним видов вооружения был «Ураган», который базируется на шасси грузовика ЗИЛ-135 8×8. Машина перемещает 16 220-миллиметровых ракет с дальностью полета до 34 км. Помимо имеющихся у БМ-21 типов боеголовок, «Ураган» имеет противотанковые и противопехотные, а также топливно-воздушные термобарические ракеты.

Более крупная ракетная система — БМ-30 «Смерч». Может стрелять 12 300-миллиметровыми ракетами на максимальную дальность 90 км. «Смерч» также уникален тем, что способен запускать беспилотный летательный аппарат 9М534.

wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin

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