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Медик призвал не принимать некоторые лекарства без назначения специалиста
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко
Общество

Медик призвал не принимать некоторые лекарства без назначения специалиста

Многие люди при обнаружении симптомов какого-либо заболевания любят заниматься самолечением и назначать себе лекарства.

Москва, 18 апреля. Многие люди при обнаружении симптомов какого-либо заболевания любят заниматься самолечением и назначать себе лекарства.

Лекарства не стоит принимать без предварительной консультации с врачом, так как это может быть опасно. Однако большинство людей занимаются самолечением, потому что им проще установить свой диагноз с помощью интернета и самому себе назначить лекарственные препараты. Об этом рассказал врач общей практики Европейского Медицинского Центра Мохамед Али Вуада агентству «Прайм».

«Кому-то это действительно удается, но крайне редко, чаще всего люди ошибаются в выборе препаратов. В лучшем случае их прием будет просто бессмысленным, в худшем — нанесет организму вред», — сказал медик.

Вуада не рекомендует принимать антибактериальные препараты по совету знакомых. Это может привести в первую очередь к аллергическим реакциям. Также у человека могут быть хронические заболевания, при которых некоторые препараты принимать запрещено.

freepik.com  / wayhomestudio

Более того не стоит забывать, что часть лекарств нельзя принимать при беременности и лактации. Какие-то препараты нельзя принимать одновременно. Вуада призывает всегда консультироваться со специалистом.

Ранее СМИ выяснили, почему россияне стали реже покупать лекарства. Аптечные сети фиксируют падение выручки в 2021 году после подъема показателей в начале 2020 года. За период с января по март текущего года фармрозница в целом по России реализовала лекарств и других медицинских товаров на 331,6 миллиарда рублей.

Как объяснили в компании, россияне стали реже покупать противовирусные препараты. Выручка сетей снизилась как из-за отсутствия всплеска заболеваемости ОРВИ в России, так и на фоне того, что россияне продолжают использовать собственные запасы лекарств.

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