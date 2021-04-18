Полиция Небраски ищет стрелка, который убил человека в ТЦ

Омаха, 18 апреля. Минимум один человек погиб при стрельбе в торговом центре американской Небраски.

Инцидент произошел в городе Омаха, сообщают правоохранители. Согласно данным полиции, неизвестный посетитель начал стрелять в людей на первом этаже ТЦ.

Медики доставили в больницу трех пострадавших, один из которых позже скончался. Подозреваемый с места преступления скрылся. Сейчас правоохранители занимаются его поисками.

Ранее стало известно, что в США за последний месяц произошло 45 массовых убийств. В результате инцидентов погибли более 130 человек. Президент Джо Байден назвал «позорной» ситуацию с контролем над оружием в стране.

Почему глава Белого дома предложил ограничить оборот «огнестрела», ранее объяснил 360tv.ru. Вашингтон, по его словам, предпринимает шаги для осуществления реформ в данной сфере.