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Полиция Небраски ищет стрелка, который убил человека в ТЦ
Федеральное агентство новостей  /  Макеева Наталья
Происшествия

Полиция Небраски ищет стрелка, который убил человека в ТЦ

Минимум один человек погиб при стрельбе в торговом центре американской Небраски.

Омаха, 18 апреля. Минимум один человек погиб при стрельбе в торговом центре американской Небраски.

Инцидент произошел в городе Омаха, сообщают правоохранители. Согласно данным полиции, неизвестный посетитель начал стрелять в людей на первом этаже ТЦ.

Медики доставили в больницу трех пострадавших, один из которых позже скончался. Подозреваемый с места преступления скрылся. Сейчас правоохранители занимаются его поисками.

Ранее стало известно, что в США за последний месяц произошло 45 массовых убийств. В результате инцидентов погибли более 130 человек. Президент Джо Байден назвал «позорной» ситуацию с контролем над оружием в стране.

Почему глава Белого дома предложил ограничить оборот «огнестрела», ранее объяснил 360tv.ru. Вашингтон, по его словам, предпринимает шаги для осуществления реформ в данной сфере.

сша стрельба тц небраска
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