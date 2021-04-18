Власти Свердловской области объявили штормовое предупреждение

Екатеринбург, 18 апреля. Спасатели предупредили жителей Свердловской области о приближающемся сильном ветре.

Региональные власти ввели в области штормовое предупреждение. Порывы ветра 18 апреля будут достигать 20 метров в секунду, рассказали в свердловском главке МЧС. Синоптики ожидают, что в Екатеринбурге ветер будет несколько слабее, до 15 метров в секунду.

Спасатели предупреждают, что при сильных порывах возрастает вероятность обрыва линий электропередач. Могут повредиться крыши зданий. Жителям советуют не покидать дома без необходимости. Также не следует работать на открытом воздухе и на высоте.

Жителей Ленинградской области, наоборот, ждет малооблачная и теплая погода. Однако ночью местами ожидается снижение температуры до −2 градусов.

Ранее синоптик рассказал о приходе затяжных дождей в ЦФО. Они, как пишет RT, будут довольно продолжительными.