Пользователям смартфонов рассказали, как приложения могут следить за ними

Москва, 18 апреля. Почти все бесплатные мобильные приложения собирают данные о пользователях.

Чаще всего это связано с монетизацией бесплатных программ. Как понять, какую именно информацию обрабатывают смартфоны, объяснил руководитель группы развития центра продуктов Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев «Российской газете».

«Это может быть адрес электронной почты, номер телефона, текущая геолокация, возраст, пол, международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI), MAC-адрес (Media Access Control», — сказал эксперт.

Иногда они обрабатывают даже паспортные данные, если пользователь их вносил. Перечень собираемых данных находится в лицензионном соглашении, которое человек принимает при установке приложения. По закону, программы обязаны писать, какую именно информацию они собирают.

Также стоит внимательно относится к тому, какие разрешения запрашивает программа. Это может быть доступ к местоположению, доступ к медиа. Важно с осторожностью относится к тому, что приложение для чтения книг может запрашивать доступ к микрофону, камере или контактам.

Ранее россиянам рассказали об умении смартфонов записывать голос без разрешения их пользователя. Современные смартфоны могут «слушать» владельцев телефонов без их ведома. Об этом заявил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.