Макрон заявил, что полностью разделяет желание Байдена начать диалог с Россией

Париж, 18 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет мнение своего коллеги из США Джо Байдена о необходимости вести честный и открытый диалог с Россией.

Международное сообщество должно установить "четкие красные линии" с Россией, а после любого "неприемлемого поведения" со стороны РФ нужно вводить санкции. Макрон отметил, что одних санкций не достаточно, но важно провести эффективные переговоры с Россией, а для этого нужно обладать авторитетом. Об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу CBS.

Ранее политолог Николай Межевич объяснил зачем Макрону понадобилась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, французская сторона наиболее заинтересованная из западных стран в конфликте на востоке Украины, а встреча с украинским лидером поможет предстать Макрону в глазах французских избирателей миротворцем.

Администрация Елисейского дворца сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Отмечается, что переговоры запланированы на ближайшее время. Об этом передает RT.