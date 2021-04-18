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Итальянский политик обвиняется в похищении мигрантов
pixabay.com  /  Ichigo121212
Общество

Итальянский политик обвиняется в похищении мигрантов

Лидер праворадикальной партии «Лига Италии» Маттео Сальвини предстанет перед судом по обвинению в похищении людей. Ему грозит лишение свободы до 15 лет.

Палермо, 18 апреля. Лидер праворадикальной партии «Лига Италии» Маттео Сальвини предстанет перед судом по обвинению в похищении людей. Ему грозит лишение свободы до 15 лет.

Сальвини занимал пост министра внутренних дел. Он известен в Италии, как политик, который вел агрессивную антимиграционную кампанию. Об этом сообщает Reuters.

Представителя итальянской власти судят за то, что он оставил мигрантов в море до тех пор, пока прокуратура не распорядилась о захвате судна и эвакуации людей на борту. Судебный процесс начнется в Палермо 15 сентября 2021 года. Если подсудимого признают виновным, то он может получить тюремный срок до 15 лет

«Я иду на суд с высоко поднятой головой, как от вашего имени, так и от своего. Италия всегда на первом месте. Защита нашей страны — священный долг гражданина, именно за это меня и судят», — написал Сальвини на своем аккаунте в Twitter.

Global Look Press  / Jiri Hubatka/imageBROKER.com

За 14 месяцев своего пребывания на посту министра внутренних дел Сальвини остановил несколько судов в Италии, пытаясь препятствовать потокам мигрантов. Политик регулярно обвинял благотворительные организации в том, что они поощряют контрабанду людей.

Ранее стало известно, что ирландский врач-радиолог врач попал в тюрьму после слежки за пациентами в туалете. Суд приговорил мужчину к девяти месяцам лишения свободы.

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