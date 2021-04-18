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NI: стелс-танк PL-01 — польский "клон" Арматы, который не смог противостоять России
ПолитРоссия
Армия

NI: стелс-танк PL-01 — польский "клон" Арматы, который не смог противостоять России

PL-01 — один из первых танков класса Стелс, что не сделало его невидимым на поле боя. Боевая машина, несмотря на все авансы, не смогла противостоять российскому вооружению.

Варшава, 18 апреля. PL-01 — один из первых танков класса Стелс, что не сделало его невидимым на поле боя. Боевая машина, несмотря на все авансы, не смогла противостоять российскому вооружению.

Польские военные, вероятно, опасались вторжения из России, а потому представили концептуальный танк PL-01. Однако он скорее напоминал бронетранспортер из научно-фантастических видеоигр. Об этом сообщает издание The National Interest.

В отличие от современных боевых машин, этот легкий танк имел модульную керамико-арамидную оболочку и был способен обеспечить защиту всех частей корпуса и башни от стандартных 30 или 40-миллиметровых бронебойных снарядов. Кроме того, он также был одним из первых танков, оснащенных технологией Стелс.

PL-01, впервые представленный на Международной выставке оборонной промышленности в сентябре 2013 года, был разработан компанией OBRUM при поддержке BAE Systems и в значительной степени базировался на шведском легком танке CV90120-T. Его профиль не сильно отличался от стандартных MBT, таких как американский М-1 "Абрамс" или немецкий "Леопард-2".

facebook.com  /  NATO

Однако он имел сходство с российским танком Т-14 "Армата". Его экипаж должен быть из трех человек, в который входят командир, водитель и наводчик. Они размещаются в основном корпусе, в то время как беспилотная башня управлялась дистанционно. Как и у Т-14, боеприпасы хранились в отдельном отсеке, в то время как польская конструкция также имела вышибные панели. Внутри танка можно было нести около 40 патронов.

PL-01 был разработан со 120 мм пушкой. Она была способна стрелять всеми стандартными 120 мм танковыми боеприпасами НАТО, а также запускать противотанковые управляемые ракеты. Вторичное вооружение должно было включать соосный 7,62 мм пулемет. Орудийные установки могли оснащаться 12,7 мм крупнокалиберным пулеметом или даже 40 мм автоматическим гранатометом.

Танк польской разработки использовал технологию Стелс. Хотя на самом деле он не делал танк невидимым на поле боя. У него была система теплового камуфляжа, которая значительно затрудняла его обнаружение стандартными тепловыми датчиками. По имеющимся сведениям, весь корпус мог быть покрыт поглощающими радиоволны материалами.

PL-01 привлек внимание общественности в период с 2013 по 2015 годы, но с тех пор о нем почти появлялось мало информации. Неизвестно, разрабатывается ли он сейчас.

Федеральное агентство новостей  / Андрей Союстов

Ранее издание The National Interest рассказало, почему российский Т-14 является «танковым кошмаром НАТО».

россия польша армия танк
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