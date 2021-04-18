Айза прокомментировала новые отношения Олега Майами

Москва, 18 апреля. Популярный инстаблогер и телеведущая Айза Долматова заявила, что окончательно рассталась с певцом Олегом Майами.

Айза на своей странице в Instagram написала, что рассталась с певцом несколько недель назад. Она заявила, что решила уйти, а потом захотела вернуться, однако Майами ее уже не принял.

«И, конечно же, я ничего плохого не хочу и не могу про него сказать. Он правда хороший, талантливый и был добр ко мне. Все будет хорошо у него», — отметила она.

Среди пользователей интернета распространились слухи о том, что певец вступил в отношения с некой блондинкой. Фанаты поинтересовались, как к этому относится Айза.

«Жизнь продолжается)) Что теперь, не жить что ли», — заявила блогер в ответ на комментарий.

Айза Долматова встречалась с Олегом Майами больше года. При этом официально пара подтвердила роман только в июне 2020-го года, на реалити-шоу «Супер Айза». Однако их отношения были нестабильны. Айза неоднократно признавалась, что их отношения находятся на грани разрыва. Ходили также слухи, что Долматова и Майами преодолели разногласия. Телеведущая позже подтвердила, что певец подарил ей помолвочное кольцо.

Долматова в начале апреля призналась, что переживает депрессию после разрыва с Майами. Она пообещала взять себя в руки.