Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 03:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:04
Происшествия
Бойцовская собака загрызла йоркширского терьера в магазине в Петербурге
03:03
Общество
Медик призвал не принимать некоторые лекарства без назначения специалиста
03:02
Происшествия
Полиция Небраски ищет стрелка, который убил человека в ТЦ
03:00
Общество
Как Майкл Бом обрусел и стал говорить поговорками
02:41
Общество
Власти Свердловской области объявили штормовое предупреждение
02:41
Общество
Пользователям смартфонов рассказали, как приложения могут следить за ними
02:39
Политика
Макрон заявил, что полностью разделяет желание Байдена начать диалог с Россией
02:38
Общество
Власти Москвы отвергли идею со строительством кафе на месте парковок
02:20
Общество
Более 495 тыс. жителей Петербурга вакцинировались от коронавируса
02:18
Происшествия
Три человека пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме в Москве
02:17
Общество
Итальянский политик обвиняется в похищении мигрантов
02:13
Армия
NI: стелс-танк PL-01 — польский "клон" Арматы, который не смог противостоять России
02:00
Шоу-бизнес
Айза прокомментировала новые отношения Олега Майами
02:00
В театре им. Маяковского назвали Светлану Немоляеву национальным достоянием
01:57
Происшествия
Петербуржца пырнули ножом в подъезде дома на Васильевском острове
01:55
Общество
Певица Бейонсе показала фанатам подвеску с надписью на русском языке
01:48
Общество
Биохимик сообщила о смертельной опасности воды в пластиковых бутылках
01:39
Политика
Глава Минобороны ФРГ почувствовала угрозу Европе от России
01:34
Наука
Россия вернется на Луну в 2021 году
01:28
Общество
Польские СМИ: как Россия и Польша спорили о том, кто придумал водку
Все новости
Айза прокомментировала новые отношения Олега Майами
instagram.com  /  @aizalovesam
Шоу-бизнес

Айза прокомментировала новые отношения Олега Майами

Популярный инстаблогер и телеведущая Айза Долматова заявила, что окончательно рассталась с певцом Олегом Майами.

Москва, 18 апреля. Популярный инстаблогер и телеведущая Айза Долматова заявила, что окончательно рассталась с певцом Олегом Майами.

Айза на своей странице в Instagram написала, что рассталась с певцом несколько недель назад. Она заявила, что решила уйти, а потом захотела вернуться, однако Майами ее уже не принял.

«И, конечно же, я ничего плохого не хочу и не могу про него сказать. Он правда хороший, талантливый и был добр ко мне. Все будет хорошо у него», — отметила она.

Среди пользователей интернета распространились слухи о том, что певец вступил в отношения с некой блондинкой. Фанаты поинтересовались, как к этому относится Айза.

«Жизнь продолжается)) Что теперь, не жить что ли», — заявила блогер в ответ на комментарий.

Айза Долматова встречалась с Олегом Майами больше года. При этом официально пара подтвердила роман только в июне 2020-го года, на реалити-шоу «Супер Айза». Однако их отношения были нестабильны. Айза неоднократно признавалась, что их отношения находятся на грани разрыва. Ходили также слухи, что Долматова и Майами преодолели разногласия. Телеведущая позже подтвердила, что певец подарил ей помолвочное кольцо.

Долматова в начале апреля призналась, что переживает депрессию после разрыва с Майами. Она пообещала взять себя в руки.

отношения олег майами айза долматова
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Новости партнеров
Все новости / Шоу-бизнес / Айза прокомментировала новые отношения Олега Майами
Рейтинг@Mail.ru