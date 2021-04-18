Певица Бейонсе показала фанатам подвеску с надписью на русском языке

Лос-Анджелес, 18 апреля. Фотографию нового образа опубликовала американская певица Бейонсе на своей странице в Instagram. На артистке красовалось золотое ожерелье со словом «площадь» на русском языке.

Это озадачило русских фанатов звезды R’n’B. Пользователи шутливо спрашивали: «Какая именно: Красная, Революции, Сенная?». В комментариях поклонники начали выдвигать версии о том, что хотела сказать Бейонсе такой фотографией. Некоторые предположили, что этим Бейонсе намекнула на приезд в Россию. Другие подумали, что такое название будет носить ее будущий, седьмой, альбом.

Недавно звезда российской эстрады Алла Пугачева призналась, что ей очень нравится певица Манижа и ее композиция «Русская женщина». Примадонна назвала молодую исполнительницу яркой и характерной.