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Биохимик сообщила о смертельной опасности воды в пластиковых бутылках
pixabay.com
Общество

Биохимик сообщила о смертельной опасности воды в пластиковых бутылках

Ученые из Швеции доказали, что употребление воды из пластиковых бутылок значительно повышает шансы заболеть раком. Особенно, если бутылка постояла несколько часов на солнце.

Москва, 18 апреля. Ученые из Швеции доказали, что употребление воды из пластиковых бутылок значительно повышает шансы заболеть раком. Особенно, если бутылка постояла несколько часов на солнце.

Также пластик негативно влияет на иммунную систему и работу печени, добавила эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова в беседе с «Прайм».

«Физиологически полноценную воду можно получить дома с помощью фильтров для воды. При этом такая вода будет всегда свежая», — рассказала специалист.

Она добавила, что вред организму приносит не только пластик. Сама вода также часто бывает не лучшего качества. Например, она может быть обессоленной, лишенной полезных свойств. Если перед расфасовкой жидкость очищается с помощью обратного осмоса, то она приближается по составу к дистиллированной. Хорошая питьевая вода должна содержать магний и цинк, необходимые для человеческого здоровья.

Вода из-под крана тоже несет смертельную опасность для человеческого организма, при этом риски вызваны как содержащимися в ней химикатами, так и возможным заражением паразитами. Недавно ученые оценили вероятность заражения коронавирусом во время плавания в бассейне. Для этого они смешали вирус с водой из бассейна, обеззараженную хлоркой. Оказалось, что вероятность заражения очень низкая, сообщает «Парламентская газета».

здоровье вода пластик
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