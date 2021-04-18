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Глава Минобороны ФРГ почувствовала угрозу Европе от России
wikipedia.org  /  Olaf Kosinsky
Политика

Глава Минобороны ФРГ почувствовала угрозу Европе от России

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр утверждает, что Россия угрожает Европе.

Берлин, 18 апреля. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр утверждает, что Россия угрожает Европе.

Крамп-Карренбауэр считает, что Москва представляет угрозу для ЕС. Она сообщила об этом в субботу на мероприятии, которое организовал Фонд Конрада Аденауэра. Об этом сообщает ТАСС.

«Улучшение вооружений России и ее военные операции посреди Европы создали реальные угрозы», — цитирует ее агентство ДПА.

Министр уверена, что такие угрозы являются конкретными и непосредственными. Она утверждает, что человек, который указал на это действует не против России, а лишь сообщает о политических фактах. Крамп-Карренбауэр уверена, что у Москвы есть вооружение, которое может достичь Германии.

pixabay.com  / 

Похожее выступление Крамп-Карренбауэр давала 3 апреля. В тот раз она говорила, что действия России приводят к росту вызовов для Европы.

Министр очередной раз сообщила об обеспокоенности из-за ситуации на российско-украинской границе. Она видит в поведении России провокацию реакции.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко 22 марта дал свой комментарий о готовности Москвы к конструктивному и прагматичному взаимодействию, но только на равноправной и взаимоуважительной основе с ЕС. Он отметил, что Россия не пойдет путем односторонних уступок и не станет жертвовать собственными интересами. Грушко отметил попытку вести диалог с РФ с позиции силы и назвал дальнейшие санкции контрпродуктивными.

Ранее сообщалось о попытке Германии компенсировать геноцид. Берлин пытается откупиться от преступлений в Африке.

евросоюз фрг Крмп-Каренбауэр
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