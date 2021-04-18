Россия вернется на Луну в 2021 году

Москва, 18 апреля. Россия планирует новую серию миссий, которые позволят ей вернуться на Луну. Произойдет это уже в 2021 году.

Первая космическая миссия называется «Луна-25», она будет запущена в октябре 2021 года. Это первый полет к земному спутнику за 45 лет. Об этом сообщает издание LiveScience.

«Луна — это центр нашей программы на следующее десятилетие», — заявил руководитель Российского института космических исследований Лев Зеленый.

В разработке программ освоения Луны у России есть немало партнеров. В декабре 2020 года Китай доставил на Землю первые за последние десятилетия свежие лунные образцы в рамках продолжающейся серии миссий «Чанъэ». Индия и Израиль обещали построить новые космические корабли, которые станут преемниками посадочных аппаратов, потерпевших крушение на Луне в 2019 году.

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Российский аппарат, который будет запущен в октябре, предназначен для изучения льда, замерзающего под поверхностью Луны. Исследователи надеются использовать его, в том числе, и для оценки опасности, которую представляют острые осколки лунной пыли. При посадке космический аппарат будет использовать камеру европейского производства для продвижения будущих лунных миссий Европейского космического агентства.

Однако «Луна-25» — это только начало цикла российских миссий. В 2023 или 2024 году Москва планирует запустить «Луну-26», орбитальный аппарат, который будет искать магнитные и гравитационные аномалии, а также захватывать высокоточные изображения потенциальных мест посадки.

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Затем, в 2025 году, он вернется на поверхность вместе с «Луной-27», которую Лев Зеленый назвал «самой важной». Как и модель «Луна-25», 27 версия будет нацелена на южный полюс Луны и будет транспортировать европейское посадочное программное обеспечение. На роботе, предоставленном ЕКА, будет бур, который будет собирать лунную породу. Кроме того, космический аппарат будет нести набор инструментов, предназначенных для изучения того, как солнечный ветер влияет на лунную поверхность.

Последние две миссии серии «Луны», описанные Зеленым, еще не имеют дат запуска. Однако «Луна-28» будет строиться непосредственно на базе своего предшественника. Она будет доставлять на Землю ледяные образцы с южного полюса земного спутника. Последним аппаратом станет «Луна-29», который должен будет переправить новый луноход.

Федеральное агентство новостей /

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-17» вернулся на Землю с тремя членами экипажа, которые провели на МКС 184 дня.