Москва, 18 апреля. Польша считала, что она имеет право пользоваться термином "водка", но Россия была с этим не согласна, и история подтвердила, что у Москвы были основания так полагать.

В 1978 году Польская Народная Республика (государство существовало в период с 1944 по 1989 год) обратилась в арбитражный суд, требуя признать ее право использовать термин «водка». Представители страны аргументировали это тем, что якобы они ее создали, а Москва лишь повторила за ними. Об этом сообщает ИноСМИ.

Писатель Мариуш Швидер написал книгу «Как мы строили Россию», в которой заявил, что в XIII веке в Польше появился алкоголь, изготовленный из зерна. Он использовался для лечения населения, был оздоровительным средством и назывался «оковита», что переводится как «вода жизни».

В XIV столетии Варшава обнаружила новый способ применения алкогольного напитка, который получил наименование «wódka», но первое упоминание в документах датируется 1405 годом. В XVI столетии польский врач Стефан Фалимеж написал книгу «О травах и их силе», где упомянул 72 сорта водки, которые рекомендовалось употреблять для лечения болезней.

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СССР в 1978 году не оставил без внимания заявление ПНР. Чтобы доказать, что известный алкоголь был придуман русскими, правительство вызвало историка Вильяма Похлебкина. Он предоставил данные, в которых говорилось, что алкогольные напитки, полученные через перегонку, появились на Руси еще в XII столетии.

О спирте Москва узнала в конце XIV века, когда город посетили итальянские послы и привезли с собой лечебную «аква вита». Однако она не впечатлила русских, поскольку в 30-ых годах того же столетия монахи из Чудова монастыря (находится на территории Кремля) знали, как делать крепкие напитки, в том числе и мед. Однако они не могли производить алкоголь в больших объемах, из-за чего представители Москвы отправились в Италию, чтобы узнать о производстве, которое там используют местные монахи.

Похлебкин заявил, что русские придумали водку во второй половине XV столетия, а массовое производство началось в 1478 году, что указывает на то, что Польша добилась этого позже.

Арбитраж, выслушав обе стороны, посчитал, что настоящими изобретателями водки были русские, а потому СССР имеет право пользоваться названием алкогольного напитка. Однако и требования Польши также были удовлетворены, а потому судебный процесс закончился компромиссом.

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