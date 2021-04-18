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Пушков обвинил Крамп-Карренбауэр в стремлении стать генсеком НАТО за счет РФ
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ
Политика

Пушков обвинил Крамп-Карренбауэр в стремлении стать генсеком НАТО за счет РФ

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 01:23
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр может стать новым генсекретарем НАТО, так как выполняет для этого все условия, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Москва, 18 апреля. Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр может стать новым генсекретарем НАТО, так как выполняет для этого все условия, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда в своем Telegram-канале отреагировал на заявление политолога Александра Сосновского, который считает, что кандидатуру Крамп-Карренбауэр рассматривают на пост генсека НАТО. По мнению Пушкова, в текущей обстановке министру не придется сильно стараться, чтобы получить должность, так как для этого необходимо делать лишь три вещи.

«Первое: с квадратными глазами повторять раз в месяц, что НАТО будет иметь дело с Россией с позиции силы. Второе: во всем слушаться помощника главы Госдепа США. Третье: раз в неделю напоминать о приближении российской угрозы к границам НАТО», — перечислил сенатор.

Он добавил, что в аппарате НАТО необходимо «продвигать разнообразие», чтобы пройти тест на толерантность. Пушков иронично заключил, что у Крамп-Карренбауэр все это получится.

Пушков ранее прокомментировал материал о том, что Россия якобы платила боевикам в Афганистане за убийство американских солдат. По его словам, это сознательный фейк.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее выступила с заявлением, что Россия якобы «пытается спровоцировать реакцию» на границе с Украиной, передает RT.

Алексей Пушков нато Аннегрет Крамп-Карренбауэр
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