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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у восточного побережья Камчатки
vk.com  /  Космонавт Иван Вагнер
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у восточного побережья Камчатки

Восточный берег Камчатки подвергся землетрясению магнитудой 5,3 в ночь на 18 апреля. Об этом сообщило краевое управление МЧС.

Петропавловск-Камчатский, 18 апреля. Восточный берег Камчатки подвергся землетрясению магнитудой 5,3 в ночь на 18 апреля. Об этом сообщило краевое управление МЧС.

Эпицентр землетрясения пришелся на акваторию Кроноцкого залива в 170 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского, говорится на сайте службы срочных донесений города Обнинск. Очаг подземных толчков находился на глубине 90 километров. Сообщается, что местные жители населенных пунктов не ощутили землетрясения, угроза цунами также не объявлялась.

Недавно у берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился в 185 километрах южнее от города Северо-Курильска в Сахалинской области. Очаг залегал на глубине десяти километров.

землетрясение камчатка Кроноцкий залив
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