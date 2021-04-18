Власти США повысят лимит приема беженцев

Вашингтон, 18 апреля. Американский президент Джо Байден дал обещание повысить квоту на прием беженцев.

Ранее он не хотел увеличивать лимит в 2021 финансовом году, оставив его на отметке в 15 тысяч человек. О планах новой администрации рассказали в Белом доме.

«Мы собираемся увеличить число», — заявил Байден.

В пятницу американский лидер заявил о решении не повышать квоту в 15 тысяч человек. Ее установил ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Такой показатель является минимальным с 1980 года.

Родители из американского города Сан-Диего ранее были возмущены тем, что ученики-эмигранты получат индивидуальное обучение, а их дети продолжают получать задания удаленно.

Двое местных родителей и республиканец Даррен Исса от штата Калифорния планируют выступить с критикой в адрес школьного округа, профсоюза учителей и правительства демократов.