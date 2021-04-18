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Власти США повысят лимит приема беженцев
Global Look Press  /  Stringer / dpa
Общество

Власти США повысят лимит приема беженцев

Американский президент Джо Байден дал обещание повысить квоту на прием беженцев.

Вашингтон, 18 апреля. Американский президент Джо Байден дал обещание повысить квоту на прием беженцев.

Ранее он не хотел увеличивать лимит в 2021 финансовом году, оставив его на отметке в 15 тысяч человек. О планах новой администрации рассказали в Белом доме.

«Мы собираемся увеличить число», — заявил Байден.

В пятницу американский лидер заявил о решении не повышать квоту в 15 тысяч человек. Ее установил ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Такой показатель является минимальным с 1980 года.

Родители из американского города Сан-Диего ранее были возмущены тем, что ученики-эмигранты получат индивидуальное обучение, а их дети продолжают получать задания удаленно.

Двое местных родителей и республиканец Даррен Исса от штата Калифорния планируют выступить с критикой в адрес школьного округа, профсоюза учителей и правительства демократов.

беженцы сша байден
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