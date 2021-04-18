Вернувшийся с МКС российский космонавт рассказал об адаптации на Земле

Москва, 18 апреля. Вернувшиеся на Землю космонавты проходят несколько этапов адаптации к жизни на Земле.

Самым тяжелым считается первый этап — первая неделя пребывания на Земле, когда человек привыкает к гравитации. В этот период может «колбасить не по-детски», рассказал летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко 360tv.ru.

«Полгода летал — полгода адаптация. Срок адаптации равен сроку полета. Это время можно разделить на этапы. Острый — это первые семь-десять дней, когда после посадки совсем плохо», — поделился космонавт.

Дело в разбалансировке систем в организме, которые пришли в такое состояние в невесомости. По словам Корниенко, первое время опухают колени, начинает болеть позвоночник, так как суставы простаивали без нагрузки. Чтобы облегчить последствия, астронавты еще на МКС выполняют различные упражнения. На Земле они проходят различные комплексы массажей и занятий в бассейне.

«Через месяц после приземления отправляют в санаторий на 24 дня. То есть уже второй, санаторно-курортный виток адаптации. С нами ездил врач, инструктор по физкультуре», — рассказал космонавт.

Через полгода можно проходить новую медкомиссию. Тяжелее всего астронавтам привыкнуть к земному притяжению.

Ранее российские космонавты успешно вернулись на Землю с МКС. Космический корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил успешную посадку в степи Казахстана.