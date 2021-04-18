Словения готова приобрести российскую вакцину «Спутник V» до одобрения ЕС

Любляна, 18 апреля. Власти Словении готовы приобрести российскую вакцину и не ждать одобрения ЕС.

Словения готова купить вакцину «Спутник V» без одобрения Агентства по лекарствам ЕС (ЕМА). Любляна разрешит использовать препарат только после решения регулятора. С таким заявлением выступил Национальный университет общественного здоровья (NJIZ).

«Консультативная группа NJIZ по вакцинации рекомендовала властям Словении закупить те вакцины против COVID-19, которые все еще ожидают одобрения EMA, включая российскую «Спутник V»», — сообщил институт.

До разрешения применения препараты будут лежать на карантинных складах. После решения регулятора их можно будет использовать.

Российская вакцина одобрена в 60 странах. «Спутник V» уже может использоваться жителями этих государств, а их около 3 миллиардов человек. Препарат, разработанный в России, занимает второе место по числу одобрений государственными регуляторами. Издание The Lancet сообщает, что российская вакцина эффективна на 91,6% в борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, что Бразилия может одобрить «Спутник V». Отдельные регионы и муниципалитеты очень заинтересованы в поставках средства от коронавирусной инфекции в связи с высокой доказанной эффективностью вакцины. Это дает российскому препарату шанс получить специальное разрешение до официальной регистрации.