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Россиянам дали совет для быстрого поиска работы
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Общество

Россиянам дали совет для быстрого поиска работы

Самое главное — не стыдиться потери работы и рассказывать о своем поиске как можно большему количеству людей, рассказала один из главных хедхантеров России Алена Владимирская.

Москва, 18 апреля. Самое главное — не стыдиться потери работы и рассказывать о своем поиске как можно большему количеству людей, рассказала один из главных хедхантеров России Алена Владимирская.

Чем больше людей узнает, что вы свободны для сотрудничества, тем выше шансы, что вас начнут приглашать на собеседования, отметила специалист в беседе с «Комсомольской правдой».

«Попробуйте понять, что у вас лучше всего получается, и попробовать из этого «лучше всего получается» сформулировать, возможно, новую профессию. Как ни странно, у многих это работает», — посоветовала Владимирская.

Также не стоит пренебрегать услугами карьерных консультантов. Опытный специалист действительно поможет подобрать подходящую работу с учетом навыков и опыта, при этом сэкономив ваше время и усилия.

Недавно «Парламентская газета» выяснила, как россиянин может состояться в профессии космонавта. Среди критериев, под которые должен подходить сотрудник МКС, учитываются даже внешние данные, рост, вес, размер обуви. Россияне, которые в космонавты попасть не смогут, столкнутся с ростом безработицы, предсказанной социологом на апрель 2021 года. При этом больше всего трудностей с трудоустройством испытывают люди до 29 лет — таких 34%.

работа безработица трудоустройство
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