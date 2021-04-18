Член Совфеда назвал чушью обвинения Праги в адрес России

Москва, 18 апреля. Обвинения со стороны Праги в причастности российских разведчиков к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году — это полная чушь.

До этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что национальные спецслужбы указали на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке страны в 2014 году. Ситуация со взрывом склада «высосана из пальца». Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ТАСС.

«Это чушь, высосанная из пальца. Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жесткий ответ от нас», — сказал Джабаров.

Сенатор заявил, что Россия никогда подобными вещами не занималась. Он напомнил, что Россию и Прагу связывают торговые отношения, основанные на поставках газа в Чехию.

Ранее Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов. Глава МИД страны на экстренной пресс-конференции заявил, что принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге. По его словам, чешские спецслужбы определили их как офицеров российских спецслужб.