Кардиолог указал на смертельную опасность распространенной в России болезни

Москва, 18 апреля. Все больше россиян заболевают сахарным диабетом, который провоцирует серьезные и смертельно опасные проблемы в организме, заявил кардиолог Владимир Хорошев.

Речь идет о сахарном диабете второго типа, который приобретается в результате нездорового образа жизни. Это заболевание способствует появлению атеросклероза, инфаркта, инсульта, аневризмы. Смертность увеличивается, заявил специалист в интервью URA.RU.

С экспертом согласилась и его коллега, терапевт Татьяна Романенко. В разговоре с изданием она также отметила связь сахарного диабета с другими заболеваниями.

«Смертность людей от сердечно-сосудистых заболеваний, которые болеют сахарным диабетом, на порядок выше, чем у людей с заболеваниями сердца», — пояснила она.

Хорошев добавил, что в России еще не так развита помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а в сельской местности может не оказаться квалифицированного специалиста.

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