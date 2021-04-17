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Часть пользователей WhatsApp потеряет доступ к мессенджеру в мае
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Общество

Часть пользователей WhatsApp потеряет доступ к мессенджеру в мае

Часть пользователей WhatsApp, которая в течение месяца не примет новые правила, сможет пользоваться мессенджером только в ограниченном режиме. Об этом информирует сайт приложения.

Вашингтон, 17 апреля. Часть пользователей WhatsApp, которая в течение месяца не примет новые правила, сможет пользоваться мессенджером только в ограниченном режиме. Об этом информирует сайт приложения.

Отмечается, что для достаточного времени для ознакомления с изменениями срок принятия новых соглашений продлен до 15 мая. Если к этому времени пользователь не согласиться с ними, то администрация WhatsApp не станет удалять аккаунт. Однако его функциональность будет ограничена до принятия изменений.

Отказавшимся от новых правил пользователям отключат возможность читать, либо отправлять сообщения. Они смогут только получать уведомления и звонки. Пользователям будет предложено принять новые условия, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.

Накануне «Главный радиочастотный центр» сообщил, что обновленная политика приватности WhatsApp может увеличить риск слежки. Спецслужбы имеют широкие полномочия для осуществления тотального шпионажа, уверены эксперты.

Facebook whatsapp соглашение
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