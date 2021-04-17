Галкин умилил поклонников новым фото с подросшими Лизой и Гарри

Москва, 17 апреля. Телеведущий Максим Галкин часто делится с поклонниками в Instagram кадрами из жизни семьи. Новое фото его детей с Аллой Пугачевой умилило подписчиков.

Галкин сделал в замке селфи с обоими детьми, на которых он с сыном Гарри широко улыбаются, а маленькая Лиза выглядит задумчивой. Фотографию телеведущий подписал просто.

«Привет!» — говорится в подписи к посту.

Поклонников умилили дети знаменитостей. Многие пожелали счастья их семье и отметили, что им приятно наблюдать за малышами.

«Какие славные у вас детки. Счастья вам с Аллой!» — пишут в комментариях.

«Очень приятно на вас смотреть, особенно видео! Дети настоящие! Умные, воспитанные», — считает пользователь.

«Классные! Счастливые вместе!» — радуются поклонники.

«Какие глаза!» — восхитилась подписчица.

«Да, дети, конечно, похожи на Максима», — пишут в комментариях.

Лиза и Гарри родились в 2013 году. Пугачева и Галкин прибегли к услугам суррогатной матери для этого, но, по словам Примадонны, биологически они являются родителями детей.

15 апреля Пугачева отметила свое 72-летие. Звезда выложила видео в соцсети, на котором похвасталась полученными букетами от друзей и поклонников.

Аналитики ранее назвали Галкина самым упоминаемым в российских СМИ юмористом за год. За ним в рейтинге расположились Гарик Харламов и Иван Ургант, передает RT.