СМИ доказали ложь Эмбер Херд о насилии со стороны Джонни Деппа

Лос-Анджелес, 17 апреля. В квартиру актера Джонни Деппа и его бывшей жены Эмбер Херд приезжали сотрудники правоохранительных органов. Полиция не нашла следов насилия, о которых упомянула актриса.

Вероятно, голливудская актриса Эмбер Херд говорила неправду, когда обвиняла своего бывшего мужа Джонни Деппа в домашнем насилии. Британская газета Daily Mail опубликовала в Сети видео, которое сняла полиция Лос-Анджелеса с помощью нательных камер. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Офицеры посетили квартиру звездной пары, где должны были найти следы стычек между супругами. Однако в жилище был полный порядок, не было никаких следов, которые говорили бы о материальном ущербе и фактах совершения преступления.

При этом Херд настаивала на том, что между ней и ее бывшим мужем в 2016 году произошла ссора, в разгаре которой Депп устроил погром и бросил смартфон в лицо девушки. Представители голливудского актера отмечают, что заявления актрисы о серьезном ущербе квартире, включая «усыпанный битом стеклом пол и пятна красного вина на стенах», противоречат показаниям полиции.

Напомним, американский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Херд, требуя с нее 50 млн долларов из-за статьи, которая была опубликована изданием The Washington Post. В материале говорилось о том, что девушка считает себя жертвой домашнего насилия.

Ранее в Сеть слили разговор актеров, в ходе которого исполнительница роли Меры в фильме «Аквамен» призналась, что сама избивала своего бывшего супруга. Однако несмотря на это, Депп проиграл дело о клевете против таблоида The Sun, после чего киностудия Warner Bros. лишила его роли Грин-де-Вальда в фильме «Фантастические твари».

/ Кадр из к/ф "Фантастические твари"

Ранее стало известно, что Грейс Хайтауэр, бывшая жена голливудского актера Роберта Де Ниро пытается отсудить у него миллионы долларов, чтобы иметь возможность поддерживать жизнь светской львицы.