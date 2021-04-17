Четыре человека погибли при пожаре в COVID-госпитале в Центральной Индии

Нью-Дели, 17 апреля. Жертвами пожара в больнице индийского штата Чхаттисгарх, где лечатся заразившиеся коронавирусом, стали четверо человек. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Полиция города информирует, что причиной возгорания в госпитале города Райпур стало короткое замыкание вентилятора. После этого огонь распространился в другие палаты.

Полицейские заявили, что в отношении владельцев больницы было возбуждено уголовное дело о халатности. Пожарные эвакуировали остальных пациентов из здания больницы.

Главный министр штата Чхаттисгарх выразил соболезнования в связи с инцидентом. Семьям умерших выплатят компенсации в размере 400 тысяч рупий (более 5 тысяч долларов).

Накануне стало известно, что число случаев коронавируса в Индии превысило 14,5 миллиона. Об этом информировал телеканал RT.

Индия зарегистрировала «Спутник V» 13 апреля. Она стала 60-й страной, которая одобрила использование российской вакцины.