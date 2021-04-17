Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 00:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:00
Политика
Военный эксперт указал, как США пытаются использовать Украину и Грузию против России
23:58
Общество
Часть пользователей WhatsApp потеряет доступ к мессенджеру в мае
23:38
Шоу-бизнес
Галкин умилил поклонников новым фото с подросшими Лизой и Гарри
23:34
Шоу-бизнес
СМИ доказали ложь Эмбер Херд о насилии со стороны Джонни Деппа
23:24
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в COVID-госпитале в Центральной Индии
23:05
Политика
Сенатор Пушков рассказал про фейки о российских солдатах в Афганистане
23:00
Политика
Эксперт подтвердил возможность организации покушения на Лукашенко спецслужбами США
22:45
Происшествия
Пожар на автозаправке на Ярославском шоссе в Москве потушили
22:30
Общество
В начале 2023 года Ялта получит первую опресненную воду
22:15
Политика
МИД России ответил на высылку российских дипломатов из Праги
22:10
Спорт
«Зенит» вырвал ничью в матче РПЛ с «Краснодаром»
22:07
Общество
Британский хореограф Лиам Скарлетт скончался в возрасте 35 лет
22:05
Политика
Чехия объявила в розыск подозреваемых в отравлении Скрипалей Петрова и Боширова
22:00
Шоу-бизнес
Звездные «погорельцы»: кто из российских знаменитостей не удержал свой бизнес
21:59
Весь мир
Как Уганда спасет кенийский порт Момбаса от захвата Китаем
21:50
Происшествия
Огонь уничтожил более десятка домов и дач в мордовском селе
21:46
Общество
Психолог рассказала, сколько длится полезный для организма смех
21:29
Происшествия
Бензовоз горит возле автозаправки на Ярославском шоссе в Москве
21:24
Весь мир
Рекордное количество заражений коронавирусом зафиксировали в Уругвае
21:13
Общество
Королевская семья поделилась памятным видео в день похорон принца Филиппа
Все новости
Четыре человека погибли при пожаре в COVID-госпитале в Центральной Индии
из личного архива Марии Ревичевой
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в COVID-госпитале в Центральной Индии

Жертвами пожара в больнице индийского штата Чхаттисгарх, где лечатся заразившиеся коронавирусом, стали четверо человек. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Нью-Дели, 17 апреля. Жертвами пожара в больнице индийского штата Чхаттисгарх, где лечатся заразившиеся коронавирусом, стали четверо человек. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Полиция города информирует, что причиной возгорания в госпитале города Райпур стало короткое замыкание вентилятора. После этого огонь распространился в другие палаты.

Полицейские заявили, что в отношении владельцев больницы было возбуждено уголовное дело о халатности. Пожарные эвакуировали остальных пациентов из здания больницы.

Главный министр штата Чхаттисгарх выразил соболезнования в связи с инцидентом. Семьям умерших выплатят компенсации в размере 400 тысяч рупий (более 5 тысяч долларов).

Накануне стало известно, что число случаев коронавируса в Индии превысило 14,5 миллиона. Об этом информировал телеканал RT.

Индия зарегистрировала «Спутник V» 13 апреля. Она стала 60-й страной, которая одобрила использование российской вакцины.

пожар больница индия коронавирус
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Четыре человека погибли при пожаре в COVID-госпитале в Центральной Индии
Рейтинг@Mail.ru