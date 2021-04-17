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Сенатор Пушков рассказал про фейки о российских солдатах в Афганистане
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ
Политика

Сенатор Пушков рассказал про фейки о российских солдатах в Афганистане

Материал о якобы плате боевикам запрещенного в РФ «Талибана» за убийство солдат США в Афганистане оказалось сознательным фейком. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Москва, 17 апреля. Материал о якобы плате боевикам запрещенного в РФ «Талибана» за убийство солдат США в Афганистане оказалось сознательным фейком. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Очевидные вещи получили подтверждения, подчеркнул Пушков. Парламентарий ссылается на статью американского журналиста Гленна Гринвальда о том, что один из самых обсуждаемых материалов в 2020 году о «подкупе» российскими солдатами талибов для убийства в Афганистане американских военных оказались фейком, который был вброшен спецслужбами США для создания дополнительных проблем экс-президенту Дональду Трампу в предвыборной кампании. Об этом Пушков написал в личном Telegram-канале.

Власти России требовали от США предоставить доказательства в виде конкретных фактов по обвинениям якобы имевшим место в Афганистане. В МИД России заявили, что сведения о выплатах вознаграждений талибам за убийства американских солдат в Афганистане не имеют достоверности.

Как стало известно ранее, основными темами переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина могут стать вопросы Украины, Донбасса и возвращения к формату G8. Именно эти темы Байден может предложить обсудить российскому лидеру после изменившейся риторики в сторону Москвы. Об этом заявил ранее сенатор Алексей Пушков.

сша афганистан пушков
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