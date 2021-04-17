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МИД России ответил на высылку российских дипломатов из Праги
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации
Политика

МИД России ответил на высылку российских дипломатов из Праги

Чешские власти знают, какие последствия ожидают Прагу после высылки дипломатов.

Москва, 17 апреля. Чешские власти знают, какие последствия ожидают Прагу после высылки дипломатов.

Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как стало известно ранее, из Чехии должны уехать 18 российских дипломатов.

«Праге хорошо известно, что последует за подобными «фокусами», – сказала Захарова.

Решение о высылке принял министр иностранных дел государства Ян Гамачек. Прага определила их как офицеров российских спецслужб, причастных ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Представители дипведомства должны покинуть Чехию в течение 48 часов.

Полиция Чехии также объявила в розыск российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которые подозреваются Великобританией в «отравлении» Скрипалей.

МВД Чехии сообщает, что они находились на территории страны в 2014 году. Утверждается, что Боширов и Петров въехали по чужим паспортам.

россия захарова мид дипломаты чехия
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