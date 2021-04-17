«Зенит» вырвал ничью в матче РПЛ с «Краснодаром»

Санкт-Петербург, 17 апреля. Команда «Краснодар» не смогла дома победить действующего чемпиона РПЛ «Зенит» в рамках 26-ого тура российского чемпионата.

Матч с участием «Зенита», проходивший в Краснодаре закончился голевой ничьей 2:2. В команде «Краснодар» дублем запомнился бывший игрок петербуржского клуба Алексей Ионов. В команде с берегов Невы голами отличились Сердар Азмун и Андрей Мостовой.

Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице премьер-лиги с 55 очками в активе. Следующая встреча «Зенита» состоится в Петербурге 24 апреля в 16:30. В гости приедет волгоградский «Ротор».

Команда тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко на данный момент набрала 35 очков. Следующая игра «быков» пройдет 25 апреля в Казани против «Рубина».

Ранее сообщалось об убыточности «Зенита». У сине-бело-голубых в прошлом году был самый большой убыток среди всех клубов, которые выступают в Российской премьер-лиге.