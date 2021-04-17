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Британский хореограф Лиам Скарлетт скончался в возрасте 35 лет
permopera.ru  /  Пермский театр оперы и балета
Общество

Британский хореограф Лиам Скарлетт скончался в возрасте 35 лет

Знаменитый британский хореограф Лиам Скарлетт скончался в возрасте 35 лет. Его семья пока что не разглашает причины смерти.

Лондон, 17 апреля. Знаменитый британский хореограф Лиам Скарлетт скончался в возрасте 35 лет. Его семья пока что не разглашает причины смерти.

Хореограф исполнял свои обязанности с 2012 года до скандала, который произошел в 2020 году. Он работал в труппе Королевского балета в Ковент-Гардене и являлся консультантом австралийского Квинслендского балета. Скарлетт был самым молодым хореографом, которому была доверена подготовка целой постановки для оролевского театра. Его работа в 2018 году была оценена высокими отзывами от критиков.

«Мы глубоко опечалены новостями о смерти Лиама Скарлетта. В этот тяжелый момент наши мысли сейчас с его родными и друзьями», — написал королевский театр Ковент-Гарден в Twitter.

Скарлетт работал с многими британскими, американскими, норвежскими и новозеландскими балетными труппами. Карьера хореографа началась в 2006 году в Ковент-Гардане, где он был танцовщиком.

Работа со Скарлеттом приостановилась в 2020 году из-за обвинения в сексуальных домогательствах в отношении учеников и танцовщиков. Британские издания сообщали, что ситуация могла тянуться долгие годы, но расследование не нашло доказательств, а дело не было передано в полицию.

Ранее стало известно о рассказе экс-премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе. Он поделился своей историей борьбы с комплексами.

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