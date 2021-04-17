Чехия объявила в розыск подозреваемых в отравлении Скрипалей Петрова и Боширова

Прага, 17 апреля. Полиция Чехии объявила в розыск российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которые подозреваются Великобританией в отравлении Скрипалей.

МВД Чехии сообщает, что они находились на территории страны в 2014 году. Утверждается, что Боширов и Петров въехали по чужим паспортам.

Накануне первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что Прага приняла решение выслать 18 сотрудников российского посольства. Местные спецслужбы утверждают, россияне являются офицерами российской разведки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии. Об этом информирует RT.